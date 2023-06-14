«Деньги не значат ничего»

Инфляция на уровне около 4% позволит поддержать ценовую стабильность в уральских регионах и усилить доверие населения, считают в Банке России. Об этом стало известно в ходе общественных консультаций в Екатеринбурге. Однако эксперты опасаются, что ужесточение регулирования может привести к экономическому кризису.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным ЦБ, инфляция на Урале в течение нескольких лет отклонялась от среднероссийской

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ По данным ЦБ, инфляция на Урале в течение нескольких лет отклонялась от среднероссийской

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Банк России провел в Екатеринбурге общественные консультации по вопросам обзора денежно-кредитной политики (ДКП). В них приняли участие заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, представители уральских бизнес-объединений и крупных корпораций, экономисты, банкиры и чиновники.

Алексей Заботкин сообщил, что ЦБ поставил цель снизить инфляцию до 4% и поддерживать значение на этом уровне. По его словам, решение о снижении уровня инфляции было принято в 2017 году, до которого показатель составлял около 9,2%. «Снижать инфляцию приходилось в непростых условиях: санкциях 2014 года (которые дали падение цен на нефть), пандемии 2020 года и усилении санкций в 2022 году. Все эти события приводили к росту инфляционных ожиданий и создавали риски для ценовой и финансовой стабильности»,— пояснил господин Заботкин.

Как отметил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин, инфляция на Урале в течение нескольких лет отклонялась от среднероссийской:

«Основной вклад вносят Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, где из-за роста логистических издержек уровень цен складывается на более высоком уровне. В то же время жесткость цен там более высокая, чем в других регионах». Эти особенности и приводят к низкому темпу роста цен на Урале, считает господин Коровин.

«Сегодня мы с вами живем в условиях инфляции 10%+. Ничего страшного и катастрофического вроде бы не происходит. Не исключено, что для экономики страны, которая хочет пережить реиндустриализацию и импортозамещение, такой размер инфляции может быть более адекватный. Хотя этот вопрос дискуссионный»,— считает вице-президент Российской Гильдии управляющих и девелоперов Андрей Бриль.

По его словам, четырехпроцентная инфляция — очень важный показатель для предыдущей экономической модели, в которой жила страна. «Мирное время прощает ошибки и позволяет финансовому сектору и реальному сектору экономики существовать в параллельных реальностях, иметь разные приоритеты. Предыдущая экономическая модель работала прекрасно, и ЦБ справлялся со всеми задачами, но ее время закончилось»,— отметил господин Бриль. Алексей Заботкин напомнил ему, что в 2022 году инфляция повысилась (12%), «но по факту цены растут гораздо меньше, а по многим позициям они падают, как по плодоовощной продукции».

По данным Уральского управления ЦБ, в апреле 2023 года годовая инфляция в Свердловской области обновила минимум с июля 2018 года, составив 2,3%. Это почти совпадает с общероссийским уровнем (2,31%), но выше, чем в Уральском федеральном округе (1,13%).

Такая динамика обусловлена снижением издержек производителей и расширением предложения продовольственных товаров, а также эффектом высокой базы прошлого года в сфере услуг и отдельных сегментах товарного рынка.

«По нашим расчетам, оптимальной является цель в 1%. Это позволит минимизировать издержки для общества, связанные с волатильностью цен и других макроэкономических показателей и обеспечить вклад ДКП в максимизацию общественного благосостояния. Но на практике выбор цели более сложная задача, чем эконометрические расчеты»,— пояснил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

По его словам, при решении принимается во внимание сопоставимость цели по инфляции в России и в странах — торговых партнерах. «Если у нас инфляция будет устойчиво выше, чем в других странах, то курс рубля будет устойчиво слабеть на длительном периоде. И наоборот: если инфляция будет сопоставима у нас и, скажем, в США, то курс доллар — рубль будет оставаться стабильным»,— отметил господин Тремасов.

Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Александр Породнов рассказал, что рост цен воспринимается предприятиями как проблема для развития. «В основном, предприятия сталкиваются с вопросами цен поставщиков, уровня оплаты труда, уровня тарифов. Ключевой проблемой, связанной с ростом цен, по итогам 2022 года предприятия называли инфляцию в 12%»,— отметил он. По его словам, 60% предприятий считают, что комфортный уровень инфляции для ведения бизнеса — от 2% до 6%. «А если посмотреть в отраслевую структуру, то предприятия машиностроения и металлургии в большинстве (80%) считают средневзвешенным уровень в 4%»,— добавил он.

«Генерал всегда готовится к прошлой войне, а экономист — к прошлому кризису»,— пошутил в своем выступлении директор Института стратегического развития и финансового анализа Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Максим Марамыгин, усомнившийся в перспективности стратегии сдерживания инфляции в 2023 году.

«Приведу пример из истории. 1998 год. Кризис в нашей стране. В начале осени в Москву прилетел министр финансов Чили, где экономическая стратегия страны заключалась в поддержании стабильности чилийской денежной единицы. Так, он выступал у нас с пафосом, а меньше чем через год Чили просто смыло экономическим кризисом»,— сказал господин Марамыгин.

По его словам, в своем стремлении поддержать стабильность национальной денежной единицы чилийцы «убили» экономический рост в стране: «Было тихо, спокойно, но спокойно, как на кладбище». По мнению Максима Марамыгина, в приоритете сейчас находятся экономический рост и развитие промышленности. «Приведу слова Джона Кейнса, который в разговоре о соотношении денежной политики и производства говорил: “Деньги не значат ничего”. Подразумевалось, что главное, все-таки,— это товар, производство и работающая экономика, а деньги потом подтянутся»,— пояснил он.

В этой связи как минимум в 2023 и 2024 годах от политики сдерживания инфляции жесткими параметрами надо отступить, считает господин Марамыгин. «Я согласен со стратегической целью сдерживания инфляции на перспективу, но сейчас более позитивный эффект принесет поддержание промышленности за счет ослабления денежной единицы»,— уточнил он, добавив, что переход к уровню 6–7% население и бизнес восприняли бы с большим доверием.

«Экономический рост не может быть вечным. Есть периоды, когда мы должны апеллировать к экономической стабильности, к опорам, на которых зиждется наша экономика»,— возразила заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова.

«Вне зависимости от тех мнений, которые мы слышим в ходе общественных консультаций, Банк России не намерен отходить от политики таргетирования инфляции вблизи 4%»,— завершил дискуссию Алексей Заботкин, добавив, что «население очень расстроится, если обещать инфляцию в полтора раза выше запланированной».

Диана Сунагатуллина