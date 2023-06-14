Депутат Госдумы от Кубани Алтухов сообщил о принятии поправок к закону о виноградарстве и виноделии

Подписана окончательная редакция поправок к закону о виноградарстве и виноделии, соавтором которых является депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«Наш законопроект прошел согласование в обеих палатах Парламента и был завизирован Президентом РФ. Важный момент в нем — паспортизации виноградных насаждений. Рассчитываем, что будет проведен серьезный аудит виноградников и ревизия виноградопригодных земель»,— написал депутат.

Среди других ключевых нововведений — субсидирование работ по закладке, уходу за насаждениями. На раскорчевку старых виноградников деньги станут выделять вне зависимости от того, откуда завезли саженцы. Однако посадочный материал субсидируется только российского производства, напомнил парламентарий.

Как считает господин Алтухов, данные нововведения должны дать положительный импульс развитию отрасли.

Андрей Пугачев