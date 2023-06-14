В Ярославле на Волге поставили боновые заграждения

В Ярославле 14 июня установили боновые заграждения для локализации сточных вод, поступающих в Волгу, и предотвращения загрязнения водной артерии, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Установка была проведена ГБУ «Пожарно-спасательная служба Ярославской области» и МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля после обращения Росприроднадзора в Главное управление МЧС России по Ярославской области. Причина установки бонов — масляные пятна, с завидной регулярностью появляющиеся на Волге рядом с набережной. А цель — не допустить распространения нефтепродуктов по поверхности реки.

Портал Ярньюс приводит ответ Росприроднадзора на свой запрос по ситуации с масляными пятнами. В ведомстве считают, что загрязнение Волги связано с поступлением в реку загрязненных стоков из Суринского коллектора, расположенного недалеко от Октябрьского моста. Ведомство подавало в суд на мэрию Ярославля, обязав обеспечить нормативную очистку сточных вод. Но решение суда продолжает оставаться неисполненным.

Алла Чижова