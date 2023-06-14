С коммунистической бескомпромиссностью

Две коммунистические партии выставили своих кандидатов в губернаторы Алтайского края. На следующий день после того, как региональное отделение (РО) КПРФ выдвинуло первого секретаря крайкома Марию Прусакову, «Коммунисты России» поддержали кандидатуру председателя партии Сергея Малинковича. В КПРФ уверены, что «Коммунисты России» являются «придатком „Единой России“» без шансов на победу на выборах. Сами же «Коммунисты России» прогнозируют, что, в отличие от КПРФ, смогут преодолеть семипроцентный муниципальный фильтр. По оценке политолога, «без понятных договоренностей с властью» выполнить требования фильтра будет крайне непросто любому кандидату.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Конференция РО «Коммунистов России» 13 июня единогласно выдвинула кандидатом в губернаторы Алтайского края председателя партии, депутата краевого законодательного собрания Сергея Малинковича. Лидер «Коммунистов России» назвал своей основной целью «вернуть Алтай в советское время», для достижения которой в ходе предстоящей кампании намерен «бить политических конкурентов больно и жестоко, по-сталински».

Днем ранее конференция РО КПРФ утвердила в качестве кандидата в губернаторы первого секретаря крайкома партии, депутата Госдумы РФ Марию Прусакову. За нее отдали голоса 60 делегатов конференции из 62.

Ранее «Коммунисты России» крайне негативно отнеслись к возможности госпожи Прусаковой стать кандидатом в губернаторы. В марте этого года господин Малинкович выступил с заявлением о том, что первый секретарь РО КПРФ «раскалывает социалистическое движение», «в КПРФ в Алтайском крае хлынули „псевдокоммунисты“ — мутные коммерсанты всех мастей» и т.д. Тогда Сергей Малинкович обратился к бывшему первому секретарю РО КПРФ Сергею Юрченко с предложением стать кандидатом в губернаторы, но этот план не был реализован. «Сергей Иванович отказался. Может быть, в силу своего возраста и усталости от политической борьбы в прошлом»,— сказал „Ъ-Сибирь“ первый секретарь комитета РО «Коммунистов России» Сергей Матасов.

В КПРФ не считают «Коммунистов России» серьезными и самостоятельными участниками избирательной кампании. «Сегодня депутаты фракции „Коммунисты России“ в алтайском краевом законодательном собрании, в том числе Сергей Малинкович, помогают партии власти. Они поддержали введение QR-кодов, помогли заблокировать законодательную инициативу КПРФ по возврату прежнего пенсионного возраста. Они регулярно поддерживают бюджет „деградации“ и одобряют отчеты действующего губернатора. Поэтому к „красной оппозиции Алтайского края“ партия „Коммунисты России“ не имеет никакого отношения. Более того, и это теперь уже очевидно, „Коммунисты России“ — полноценный союзник партии власти и помощник в борьбе с КПРФ»,— говорилось в мартовском заявлении крайкома КПРФ. По словам заместителя руководителя фракции КПРФ в краевом заксобрании Антона Арцибашева, «люди в крае уже давно поняли, что они („Коммунисты России“.— „Ъ“) — придаток „Единой России“».

Кандидаты от КПРФ и «Коммунистов России» уже подали необходимые документы в краевую избирательную комиссию. Теперь им предстоит преодолеть семипроцентный муниципальный фильтр. Согласно решению избиркома от 10 июня, кандидаты должны представить в свою поддержку 502 подписи депутатов и/или избранных глав, в том числе 134 подписи депутатов и глав «верхнего уровня», собранные не менее чем в 52 муниципалитетах.

В КПРФ и в партии «Коммунисты России» с оптимизмом говорят о ходе сбора подписей. «Перспективы преодоления фильтра хорошие. Первый этап — это 134 подписи районных, городских и окружных депутатов из 52 муниципалитетов. Предварительно в самом начале сбора фильтра мы уже близки к этой цифре. Сейчас начинается, правда, жесткое давление на депутатов. Кому-то намекают, что у него магазин на муниципальной земле, на кого-то давят через родственников — разные методы. Кто давлению не поддается, тому предлагают подписаться за другую, якобы оппозиционную партию, главное — не КПРФ. Власть централизованно собирает через администрации подписи всем, кроме КПРФ»,— рассказал Антон Арцибашев.

В свою очередь, Сергей Матасов назвал «довольно высокой» вероятность прохождения муниципального фильтра кандидатом от «Коммунистов России». «У нас в прошлом году появилось неплохое количество депутатов в районных и сельских советах из числа сторонников и членов партии. Плюс в течение нескольких месяцев к нам обращаются те люди, которые не хотят ставить подписи ни за какого другого кандидата, кроме как кандидата от нашей партии»,— перечислил он основания для такого оптимизма. При этом господин Матасов предположил, что кандидат от КПРФ преодолеть фильтр не сможет, и это подтвердит необоснованность обвинений «Коммунистов России» в спойлерстве. «Если наш кандидат будет участвовать в выборах, а кандидат от КПРФ — нет, то чьим спойлером мы тогда будем? Не совсем логично»,— считает политик.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в заксобрании Александр Молотов говорил о том, что у его партии в регионе сегодня 352 муниципальных депутата — больше, чем у любой другой, не считая ЕР. Поэтому ни одна из оппозиционных партий не может пройти муниципальный фильтр только при поддержке своих депутатов. По словам директора Алтайского центра политического консалтинга Катерины Сергеевой, «без понятных договоренностей с властью даже федеральным партиям пройти наш семипроцентный мунфильтр крайне непросто».

Мария Прусакова и Сергей Малинкович — далеко не единственные претенденты на губернаторское кресло. Как сообщал „Ъ-Сибирь“, ранее РО ЕР выдвинуло своим кандидатом действующего главу региона Виктора Томенко, который 14 июня подал документы в крайизбирком. РО партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выдвинуло депутата заксобрания Евгению Боровикову. Кандидатом от «Новых людей» стал руководитель Фонда имущества Алтайского края, управляющий барнаульским парком «Изумрудный» Владислав Вакаев. В свою очередь, конференция РО ЛДПР утвердила кандидатом от партии координатора отделения, депутата заксобрания Сергея Булаева. Кроме того, по данным крайизбиркома, уведомления о намерении участвовать в выборах направили доцент Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета Виктор Нагайцев от партии «Зеленая альтернатива», завлабораторией Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов от «Зеленых» и депутат краевого заксобрания Елена Хрусталева от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Валерий Лавский