Обустройством инфраструктуры в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем за 101,5 млн рублей займется компания «Стройиндустрия»

Воронежское ООО «Стройиндустрия» стало единственным участником торгов на разработку рабочей документации и строительство инженерной инфраструктуры в индустриальном парке «Масловский». Как следует из конкурсной документации, договор сейчас находится на подписании у поставщика.

Начальная цена контракта составила 101,5 млн руб. «Стройиндустрия» ее снижать не стала. Компании предстоит за 140 дней с момента подписания контракта устроить тротуары и лестничные сходы к ним, тротуары с пешеходными мостиками, установить дорожные знаки и автобусные остановки, сделать дорожную разметку.

По данным Rusprofile, ООО «Стройиндустрия» зарегистрировано в Воронежской области в январе 2005 года для добычи камня, песка и глины. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 183,9 млн руб., чистая прибыль — 704 тыс. Гендиректором и единственным учредителем является Александр Труфанов. Он также управляет и владеет ООО «Стройиндустрия-дороги» и ООО «Энергомаш» (основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная).

С 2012 года компания получила 208 госконтрактов на 682,4 млн руб. Из них два на 58,7 млн — от АО «Винко» на строительство разворотной площадки с автомобильной стоянкой перед въездом в особую экономическую зону «Центр» и строительство хозяйственно-бытовой канализации вдоль межплощадочной дороги №8 в ОЭЗ. «Винко» также управляет и «Масловским».

О проекте машиностроительного завода за 8 млрд рублей в индустриальном парке читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Крупная моторика».

Александр Прытков

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