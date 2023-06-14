В Орле директора спортшколы приговорили к условному сроку за мошенничество, подлог, взяточничество и злоупотребление

Суд в Орле вынес приговор бывшему директору местной спортивной школы. Он признан виновным в шести эпизодах мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ), шести эпизодах служебного подлога (ч. 1 ст. 292), а также в получении взятки (ч. 2 ст. 290) и злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, в производстве которого находилось уголовное дело.

Имя осужденного не называется. Суд установил, что в период с сентября 2016 по август 2020 года он обманом похитил принадлежавшие спортшколе 1,4 млн руб., утвердив фиктивные табели рабочего времени и расчета зарплаты с ложными сведениями о проведении тренировок. Также он получил от двух тренеров взятки в 5 и 41,5 тыс. руб. за покровительство. А в 2017 году директор завладел 22 тыс. руб., принадлежавшими врачу спортшколы. Бывший руководитель спортшколы приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в 500 тыс. руб.

Владимир Зоркий

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