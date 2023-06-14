Азовские косы в Щербиновском районе внесли в перечень охраняемых природных территорий

Природный парк «Азовские косы» в Щербиновском районе стал особо охраняемой природной территорией (ООПТ) регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В парке произрастает 291 вид растений, составляющих 37% от общего видового разнообразия восточной приазовской территории. Площадь новой ООПТ охватывает 6 тыс. га.

«Главная цель создания ООПТ — сохранить курортно-рекреационный потенциал территории, ее уникальные экосистемы, сформировавшиеся в прибрежной полосе»,— отметил вице-губернатор Роман Лузинов.

Парк в береговой зоне Азовского моря вошел в число 355 особо охраняемых природных территорий регионального значения на Кубани. Их общая площадь достигает 500 тыс. га. Постановление об утверждении особого охранного статуса природной территории подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Анастасия Донскова

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