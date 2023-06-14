Участник СВО из Лабинского района задержал диверсанта

Участник спецоперации из хутора Первая Синюха Лабинского района задержал диверсанта. Об этом сообщает «КП-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Роман проходит военную службу в Запорожской области. Военнослужащий рассказал СМИ, что в одном из поселков заметил подозрительного мужчину. Тот притворялся пьяным, но по голосу было слышно, что это не так.

«Скрутил его, привел, потом выяснилось, что он собирал информацию для противника»,— говорится в сообщении.

По данным издания, Роман в настоящее время находится в отпуске, после чего намерен вернуться в зону конфликта.

Анастасия Донскова

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