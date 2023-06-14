В строительство линейно-прессового завода в Армавире инвестируют 14 млрд рублей

В Армавире построят линейно-прессовый завод. В его строительство инвестируют 14 млрд руб. по соглашению, подписанному в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Как подчеркивает инвестор — Армавирская металлургическая компания — новый завод сможет производить до 90 тыс. тонн продукции в год. Реализация проекта поможет создать 1 тыс. новых рабочих мест.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Армавирская металлургическая компания» зарегистрировано в Армавире в 2023 году. Генеральный директор — Александр Симаков. Бенефициаром является Аслан Магамадов. Данные о финансовой отчетности компании отсутствуют.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram