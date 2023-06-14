Прокуратура осталась недовольна благоустройством набережной в Лодейном Поле

Прокуратура Ленинградской области выявила допущенные подрядчиком нарушения при выполнении работ по благоустройству набережной вдоль реки Свирь в городе Лодейное Поле.

«При выполнении муниципального контракта подрядчиком некачественно и не в полном объеме выполнены работы по благоустройству территории»,— сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в среду, 14 июня.

Работы осуществлялись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с июня прошлого года. Претензии у ведомства к их качеству возникли после того, как городской прокурор Алексей Демин выехал на место и провел личный осмотр объекта.

В адрес главы Лодейнопольского муниципального района было внесено представление, однако проверочные мероприятия по оценке законности действий подрядной организации и должностных лиц местной администрации продолжаются.

Андрей Кучеров

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