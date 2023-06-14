В Ярославской области подорожали туристические путевки

В Ярославской области в мае значительно подорожали турпутевки за границу, а также туры по России. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

По данным региональной статистики, более всего рост сказался на отдыхе в Египте: стоимость поездки по сравнению с апрелем выросла на 44%. Также подорожали туры в Турцию (на 27%), страны Закавказья (на 17%). Поезда в Юго-Восточную Азию стала дороже на 13%, в Средней Азию на 10%, в Белоруссию на 5,5%.

Подорожал и внутренний туризм. На 23,5% выросли майские цены на отдых в Крыму и на Черноморском побережье, на 13,4% — на туры в другие части России. Кроме самого отдыха, в сравнении с апрелем выросла и цена на сопутствующие услуги. Стоимость полета в самолете подорожала на 18,9%, поездка в поезде— на 10,7%. Заселиться в гостиницу стало на 9% дороже.

Алла Чижова