Два студента осуждены за поджог часовни в Большом Козине

Балахнинский городской суд признал студентов Александра Гагарина и Илью Жижина виновными в хулиганстве и поджоге деревянной православной часовни в Большом Козине. Обоих приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно, сообщили в региональном управлении СК.

Преступление случилось 29 марта 2022 года. Как установил суд, пьяные студенты подожгли пол часовни и бросили в огонь иконы, а также повредили соседнюю купель. Часовня сгорела полностью, ущерб составил 596 тыс. руб. Подсудимые свою вину не признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Анастасия Еремина