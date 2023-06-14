Виктор Гончаренко выступил против переориентации РФС на Азию вместо Европы

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко назвал «не очень хорошей идеей» возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азию. По его словам, «основной» футбол находится в Европе, несмотря на наличие хороших иранских, иракских, корейских и японских команд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер ФК "Урал" Виктор Гончаренко

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Главный тренер ФК "Урал" Виктор Гончаренко

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Формат европейских кубковых матчей оптимален. Можно очень легко уйти в Азию, но потом будет очень сложно вернуться. Я считаю, что мы должны оставаться в европейском футболе и ждать, когда ситуация развяжется»,— сказал он в эфире youtube-канала E1.ru.

Господин Гончаренко также высказал отрицательное отношение к возможным реформам российского чемпионата. Напомним, президент РПЛ Александр Алаев в апреле говорил, что в качестве альтернативы нынешней схеме проведения турнира могут ввести плей-офф после завершения традиционного чемпионата из 30 туров. «Плей-офф ничего хорошего не даст. Может быть, он нужен для привлечения денежных средств ведущим командам, а для команд, которые внизу, это абсолютно неправильная ситуация»,— подчеркнул Виктор Гончаренко.

«Урал» по итогам сезона 2022/23 занял 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков.

Виталий Красиков

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