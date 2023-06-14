Глава СКР назначил служебную проверку челябинских следователей из-за волокиты

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении руководителя управления СК по Челябинской области Петра Решетникова и следователей, причастных к расследованию уголовных дел о халатности при расселении граждан из аварийного жилья. Глава СКР заявил о неудовлетворительной работе подчиненных, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Недовольство работой южноуральских следователей Александр Бастрыкин высказал во время личного приема жителей аварийных домов. Люди сообщили, что несмотря на возбуждение уголовных дел, вопрос с их расселением до сих пор не решен, они продолжают жить в домах, где разрушаются фундамент, стены, подвальные помещения и инженерные сети. Виновные, по мнению заявителей, должностные лица не привлечены к ответственности.

«Руководитель СУ по Челябинской области Петр Решетников доложил о ходе расследования уголовных дел о халатности. В рамках расследования предъявлено обвинение бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. Александр Бастрыкин отметил неудовлетворительную работу подчиненных, указав на волокиту и отсутствие результата»,– сообщает пресс-служба СК России. Личность обвиняемого в ведомстве не раскрывают.

Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки создать новую оперативно-следственную группу, включив в нее опытных следователей, назначить дополнительные экспертизы и завершить расследование уголовных дел. Кроме того, он поручил представить доклад по общей ситуации с аварийным жильем в Челябинской области, в том числе о ходе расследования уголовных дел, связанных с хищениями при проведении капитального ремонта ветхих домов.

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