В Березниках завершилось строительство ЖК «Любимов». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале: «Завершена самая крупная стройка Пермского края – в ЖК «Любимов» в Березниках готов последний, 29-й дом!». По словам главы региона, для дальнейшего обслуживания микрорайона краевые власти создали управляющую компанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: telegram-канал губернатора Пермского края Фото: Фото: telegram-канал губернатора Пермского края

ЖК «Любимов» - крупнейший региональный строительный проект за пределами Перми. Общая площадь жилого комплекса составляет 293 тыс. кв. м. Строительство микрорайона в правобережной части Березников было начато в 2014 году для переселения граждан из домов, признанных непригодными из-за техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 «Уралкалия». Стройку курировала «Корпорация развития Пермского края».