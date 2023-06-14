Курганская область будет сотрудничать с «ВымпелКом» по развитию цифровой среды

Правительство Курганской области заключило соглашение о сотрудничестве с ПАО «ВымпелКом» (сотовый оператор «Билайн»). Стороны намерены совместно развивать цифровую экономику и национальные проекты на территории региона. Об этом сообщают в правительстве Курганской области.

В рамках договоренностей будет выстроена работа по улучшению информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, реализации инновационных проектов для создания новых технологий и сервисов. В частности, по внедрению искусственного интеллекта в транспортную инфраструктуру — развитию элементов «умного города».

«Нам интересны новые возможности цифрового развития и в социальной сфере, сфере информационной безопасности. ПАО “ВымпелКом” имеет большой опыт работы в данных направлениях, который мы в рамках соглашения планируем использовать на благо развития региона», — отмечает заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

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