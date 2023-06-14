В Воронежской области дошло до суда дело торговца транспортом о неуплате 20 млн рублей налогов

Воронежское управление СКР завершило расследование уголовного дела против 44-летнего директора торгующей автотранспортными средствами компании по делу о неуплате более 20 млн руб. налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта не раскрывается. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона, речь идет о главе ООО «Агропроектмонтаж» Алексее Евсюкове.

По версии следствия, он 1 октября 2019 по 30 сентября 2021 года «с целью получения незаконной материальной выгоды за счет бюджетных средств» создал фиктивную цепочку договорных обязательств с семью фирмами без фактического осуществления с ними реальной финансово-хозяйственной деятельности. Результаты мнимых взаимоотношений он включил в вычеты по налогу на добавленную стоимость. В результате федеральный бюджет не получил более 20 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов полиции. Суд наложил арест на имущество компании в размере, эквивалентном сумме ущерба. На следствии обвиняемый дал признательные показания, отметили в СКР. По данным ведомства, его вина подтверждается показаниями свидетелей, результатами проведенных экспертиз, протоколами осмотров и выемок и иными материалами уголовного дела.

Александр Прытков

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