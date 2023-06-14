На Кубани будут созданы два новых промышленных парка

В Краснодарском крае в ближайшее время появятся два новых промышленных парка, сообщает пресс-служба администрации региона, соглашения с инвесторами на общую сумму почти 11 млрд руб. подписаны в ходе XXVI Петербургского международного экономического форума. Новые производственные объекты будут созданы в Анапе и в районе Восточной промышленной зоны Краснодара.

По данным краевой администрации, ГК «Фитофарм» намерена построить пригороде Анапы промышленный парк «Воскресенский», объем вложений в проект – 1,7 млрд руб., резиденты парка будут производить фармацевтические препараты, косметику, ткани, швейные изделия и мебель. ООО «Холдинг Строительный Альянс» планирует вложить более 9 млрд руб. в промпарк в районе Восточной промышленной зоны Краснодара. Производственный объект будет работать в формате «лайт индастриал», это значит, что универсальные производственно-складские помещения будут возводиться в формате модулей от 450 кв. м под размещение производств, складских помещений, шоу-румов.

В настоящее время в Краснодарском крае действуют их шесть промышленных парков, на их территориях работают 37 предприятий. Инвесторы изучают возможности создания промпарков еще на двадцати площадках в разных муниципалитетах Кубани.

Анна Перова, Краснодар