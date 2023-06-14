Вице-премьер РФ Новак пропустит ПМЭФ из-за болезни

Вице-премьер России Александр Новак не примет участия в мероприятиях Петербургского экономического форума (ПМЭФ) из-за болезни, рассказал представитель чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вице-премьер Александр Новак из-за болезни не сможет принять участие в программе ПМЭФ»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе зампреда кабмина. Чем именно заболел Александр Новак, не уточняется.

Господин Новак планировал принимать участие во флагманской сессии форума «Мировая экономика в эпоху глобального перелома. Энергетика XXI века: вызовы настоящего — возможности будущего». По информации «Интерфакса», эта сессия состоится, несмотря на болезнь вице-премьера. На мероприятии будут присутствовать другие представители правительства России.

Александр Кислов