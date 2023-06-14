Число пожаров в Татарстане с начала года выросло на 22%

В Татарстане количество пожаров с начала этого года составило 2,4 тыс., что на 22% больше, чем годом ранее. Об этом на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона сказал глава надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Максим Трущин.

Всего на пожарах в этом году погибли 57 человек, еще 90 человек получили травмы различной степени тяжести.

Количество пожаров растет в 33 районах Татарстана. Лидерами по этому показателю оказались Балтасинский, Заинский, Муслюмовский, Новошешминский и Черемшанский районы.

"Ъ-Казань"