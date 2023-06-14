У жителя Сочи конфисковали автомобиль в пользу государства за нетрезвое вождение

Автомобиль жителя Сочи конфисковали по приговору суда в пользу государства. По данным прокуратуры Краснодарского края, поводом стали неоднократные эпизоды нетрезвого вождения, в том числе без права управления транспортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ходе заседания было установлено, что мужчину лишили права управления автомобилем на два года за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление ТС в нетрезвом состоянии»). Нарушителю также назначили 30 тыс. руб. штрафа, который был оплачен, однако водительское удостоверение злоумышленник не сдал.

Новый эпизод нетрезвого вождения был выявлен 11 февраля 2023 года на улице Гастелло Адлерского района Сочи. Инспектор ДПС остановил мужчину, передвигавшегося на автомобиле LADA–210740, и потребовал пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Автомобилист отказался пройти экспертизу.

Приговором Адлерского районного суда правонарушителю назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ, лишения права заниматься деятельностью, связанной с вождением транспорта, на три года и конфискации автомобиля в пользу государства.

Анастасия Донскова

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