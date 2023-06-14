«Закон будет способствовать градации интенсивности спортивных нагрузок в школах»

Президент России Владимир Путин подписал закон о допуске детей к урокам физической культуры только при наличии справки, выданной по результатам профосмотра. В пояснительной записке к опубликованному закону отмечен рост числа случаев резкого ухудшения здоровья обучающихся во время занятий физической культурой, требующих срочного медицинского вмешательства. По мнению врача-педиатра краснодарской клиники «Сити-Клиник» Анастасии Поповой, новый закон поможет сократить число несчастных случаев во время спортивных занятий в школах.



Анастасия Попова

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«Уроки физкультуры являются несомненно важной составляющей учебной программы, поскольку это прививает полезную привычку к регулярной физической активности, способствует профилактике множества заболеваний, гиподинамии, повышает сопротивляемость организма к инфекциям и снижает уровень стресса. Но необходимо понимать, что у каждого ребенка могут быть морфофункциональные особенности, которые нужно учитывать при определении нагрузки.

Новый закон о допуске детей к урокам физкультуры только при наличии справки позволит своевременно выявлять противопоказания и определять возможные ограничения, а также поможет сократить число несчастных случаев во время занятий.

Есть перечень заболеваний, при которых общая программа по физкультуре может быть опасной и может ухудшить самочувствие ребенка.

Заключения о медицинской группе по физкультуре выдавали и ранее. На профилактическом осмотре школьников врач, в соответствии с приказом МЗ РФ от 10 августа 2017 года №514н “О порядке проведения профилактических осмотров несовершеннолетних”, определяет следующие группы: основная, подготовительная и специальная (с подгруппами “А” и “Б”). Для этого оцениваются уровень физического развития, сопутствующие заболевания и функциональные возможности ребенка. Заключение необходимо для выбора оптимальной программы физического воспитания и уровня допустимой нагрузки. Нет состояний, при которых физические нагрузки полностью исключаются. В зависимости от особенностей развития и диагноза могут быть рекомендованы те или иные формы активности, например в виде лечебной физкультуры и кинезиотерапии в медицинских организациях.

Не исключено, что новый закон будет способствовать градации интенсивности спортивных нагрузок в школах и более индивидуальному подходу к составлению учебной программы».

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