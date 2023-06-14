В Ярославской области бизнес-омбудсмены обсудят защиту предпринимателей, работающих с маркетплейсами

В Ярославской области пройдет межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей, на котором обсудят проблемы самозанятых и вопрос взаимодействия бизнеса и маркетплейсов. Об этом сообщили в аппарате ярославского бизнес-омбудсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча уполномоченных

Фото: Аппарат бизнес-омбудсмена по ЯО Встреча уполномоченных

Фото: Аппарат бизнес-омбудсмена по ЯО

Совещание состоится в Рыбинском районе области 21 и 22 июня. В ходе встречи планируется рассмотреть значимые результаты за 10 лет работы региональных бизнес-омбудсменов. А также обсудить будущее самого института.

«Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, распространяющий наши полномочия на самозанятых, - их в России более 5 млн человек. Поэтому практика работы с самозанятыми, которую планируем рассмотреть, - очень интересный кейс. Поговорим и о защите прав предпринимателей, сотрудничающих с маркетплейсами – это направление сейчас мегапопулярно среди малого бизнеса»,— пояснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Отдельно пройдет круглый стол, посвященный теме уголовного преследования бизнеса. На второй день работы уполномоченные ознакомятся с работой одного из предприятий Рыбинска, оценят инвестиционный и туристический потенциал Рыбинска и Рыбинского района.

Андрей Иванов