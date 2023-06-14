В Сочи будут судить банду организаторов незаконных азартных игр

В Сочи в суд передано уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр») против шестерых участников преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в 2021 году 47-летний обвиняемый создал организованную группу из трех мужчин и двух женщин. Распределив между собой роли, обвиняемые организовали незаконную игорную деятельность. В частности, 35-летний фигурант подбирал персонал для проведения, искал помещение, остальные мужчины и женщины выполняли функции крупье, занимались отчетностью.

Весной 2022 года преступная деятельность была пресечена сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по городу Сочи. В ходе осмотра места происшествия изъяты мобильные телефоны, карточные колоды и фишки, игорное оборудование и черновые тетради с записями.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram