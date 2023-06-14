В «Media Dome Тинькофф» прошла дискуссия о рынках капитала и оценке перспектив компании при IPO с участием топ-менеджеров «Тинькофф Инвестиций». Спикеры отметили тренд на рост доли розничных инвесторов при размещениях. Рынок продолжает оживать: на текущий момент порядка 30 известных компаний находятся в высокой степени готовности к IPO. С учетом рыночных факторов и низких мультипликаторов по российскому рынку профиль таких инвестиций может быть очень интересным, отметили участники.

Сеть быстрого питания «Теремок» постепенно уходит с общих фуд-кортов в российских торговых центрах и открывает полноценные рестораны. Об этом сообщил основатель и управляющий сети Михаил Гончаров в рамках Петербургского международного экономического форума. «Мы осознали, что наша кухня выше того уровня заведений, в которых мы ее предлагаем. Сейчас мы стараемся переезжать с фуд-кортов в собственные рестораны с посадочным залом»,— сказал он.

Маркетплейс Wildberries начал экскурсии на свои склады, сообщила пресс-служба компании. Точку в Подольске первыми посетили студенты Университета правительства Москвы. Им показали работу комплекса и организацию полной цепочки складских процессов от приемки товаров до их отправки заказчикам. Как пояснила гендиректор компании Татьяна Бакальчук, Wildberries планирует стать более открытым для людей.