Жители Херсонской области получили на Кубани около 11 тысяч жилищных сертификатов

На сегодняшний день в Краснодарском крае жителям Херсонской области выдали 10812 сертификатов на покупку жилья, из них 7215 сертификатов уже оплачены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

С помощью сертификатов можно приобрести жилье на первичном или вторичном рынке недвижимости.

По данным краевых властей, на территории региона находится 5,3 жителей Херсона. Более 4,4 тыс. прибывают в пунктах временного размещения. У некоторых из них полученные, но еще не реализованные сертификаты. Обладатели 409 сертификатов продолжают жить в санаториях из-за ремонтных работ в полученном жилье. Как показывает статистика, большая часть переселенцев выбирают квартиры в Краснодаре, Анапе, Динском и Крымском районах.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслава Шапошника, жители, которые получили средства на покупку нового жилья будут постепенно заселяться в свои квартиры. Те, кто еще ожидает оформления сертификатов останутся в пунктах временного размещения. Муниципалитеты проконсультируют и помогут решить все возникающие вопросы.

Как поясняют в министерстве ТЭК и ЖКХ региона, в единую заявку формируют все одобренные заявления на сертификаты, а после направляют в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий». Срок формирования — два-три рабочих дня. Компания же, в свою очередь, отправляет целевые средства на краевой бюджет, после чего перечисляет под конкретные сделки. В связи с этим, обладателям сертификатов рекомендуется в процессе заключения сделки выделить дополнительное время на расчеты по договоренности с продавцом недвижимости. Вопросы по поводу получения выплаты или сертификатов можно задать по номеру «горячей линии» Фонда развития территорий 8(800)100-74-59.

Отмечается, что жители Херсонской области в крае получили более 10,1 тыс. паспортов, 17 тыс. СНИЛС и 10,3 тыс. медицинских полисов. Кроме того, оказано содействие в переводе 34,6 тыс. документов.

Валерия Каманина