Из Екатеринбурга запустят велотрансфер до тропы «Сысертская сотня»

Первый велотрансфер от Екатеринбурга до туристического маршрута «Сысертская сотня» откроют 1 июля, сообщила пресс-служба управляющей компании туристско-рекреационных кластеров Свердловской области.

Осуществлять велотрансфер будет сервис UralSkiBike. Он предоставит туристам микроавтобус, оборудованный прицепом для перевозки до 12 горных велосипедов. Предполагается, что трансфер облегчит логистику для велотуристов и путешественников в Свердловской области. Минимальное количество участников велотрансфера — восемь человек. Первых пассажиров велотакси будет подбирать у Екатеринбургского цирка.

«Отдаленность или отсутствие транспортного сообщения замедляет развитие точек притяжения и Урала как туристического региона»,— объяснил необходимость проекта сооснователь UralSkiBike Андрей Кузнецов. Он предположил, что эта услуга будет особенно популярна при проведении массовых праздников и веломарафонов. Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских заявил, что «с помощью трансфера появится возможность привлекать больше велосипедистов на маршрут “Сысертской сотни”».

Реализация проекта туристической тропы «Сысертская сотня» началась в 2022 году совместно администрацией Сысертского городского округа, управляющей компанией туристско-рекреационными кластерами Свердловской области и Агентством развития Сысерти. Основная ветка тропы рассчитана на многодневный поход, но каждый участок можно использовать как самостоятельный маршрут для дневных переходов.

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Анастасия Таначева