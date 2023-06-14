Участникам спецоперации в Удмуртии вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Военнослужащие из Удмуртии, участвующие в проведении специальной военной операции, получают удостоверения ветеранов боевых действий. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, данный статус позволит военнослужащим воспользоваться рядом мер социальной поддержки, которую предоставляет государство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказала министр социальной политики и труда Удмуртии Ольга Лубнина, военнослужащим оказывают юридическую помощь, сопровождение в медицинские организации, содействие в обеспечении одеждой, обувью и предметами первой необходимости. Ветераны боевых действий также могут рассчитывать на содействие в трудоустройстве, в восстановлении документов, в устройстве ребенка в дошкольное учреждение, услуги социально-бытового характера.

Кроме того, для участников специальной военной операции и их семей предусмотрены отсрочка уплаты платежей по договорам аренды имущества, находящегося в собственности республики, а также возможность расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций.