Рамазан Гаджимурадов из ФК «Урал» продолжит играть в аренде

Полузащитник футбольного клуба «Урал» Рамазан Гаджимурадов продолжит играть в аренде, заявил главный тренер ФК «Урал» Виктор Гончаренко в эфире youtube-канала E1.ru. «Исходя из того, как мы комплектуем команду, Гаджимурадову лучше получить игровую практику в каком-то другом клубе. Хотя у него есть хорошие качества, но он должен что-то поменять в себе, чтобы приносить пользу команде»,— пояснил господин Гончаренко. По его мнению, игроку необходимо поймать «химию команды», понимать структуру игры и найти себя в командной игре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник футбольного клуба «Урал» Рамазан Гаджимурадов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Полузащитник футбольного клуба «Урал» Рамазан Гаджимурадов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рамазан Гаджимурадов перешел в ФК «Урал» в 2021 году. За время пребывания в клубе он вышел на поле 45 раз и забил четыре мяча. В феврале 2023 года «Урал» отдал футболиста в аренду махачкалинскому «Динамо», где игрок провел 10 матчей.

«Урал» по итогам сезона 2022/23 занял 11 место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков.

Виталий Красиков

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