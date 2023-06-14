Британские власти ищут грозящие обрушиться здания из аварийного бетона

Британское правительство инициировало проверку по факту безопасности нескольких тысяч зданий, находящихся в государственной собственности, которые были построены с использованием армированного газобетона (RAAC). Такой бетон широко использовался в Великобритании при строительстве зданий малой этажности в 1950–1990-е годы.

В силу своих свойств он менее долговечен, чем обычный, и примерно через 30 лет эксплуатации начинает крошиться, особенно быстро разрушаясь в сырости. Соответственно, построенным с его использованием больницам, школам, детским садам, общественным центрам, офисам и многим другим зданиям может грозить разрушение в ближайшие годы.

Как сообщает The Guardian, проблема заключается в том, что неизвестно точно, какие именно здания, находящиеся в государственной собственности, строились из этого материала, и проверять придется тысячи строений. Выявить наличие этого материала в конкретном здании можно, только проверив его крышу, пол, облицовку и стены.

Эта проверка является вторым и более широким этапом расследования, начатого в 2018 году, после того как в Кенте обрушилось здание начальной школы, построенное с использованием RAAC. Обрушение произошло очень быстро: первые трещины на здании школы появились всего за сутки до трагедии. Год назад была запущена проверка всех находящихся в госсобственности зданий школ и больниц.

К настоящему моменту выявлено более 150 школьных зданий, которым может грозить разрушение. В целях безопасности недавно были закрыты три здания на территории Университета Абердина. Теперь же проверка распространена на все здания, находящиеся в собственности государства.

По решению Управления государственным имуществом будет создана рабочая группа, в которую войдут представители всех департаментов правительства. Задача им предстоит непростая, учитывая количество объектов, которые надо проверить.

Стоимость портфеля государственной недвижимости оценивалась в марте 2021 года в 158 млрд фунтов стерлингов, а на поддержание и обслуживание этих зданий уходит ежегодно 22 млрд фунтов стерлингов средств налогоплательщиков. Работа осложняется еще и тем, что некоторые здания, построенные с использованием RAAC, за прошедшие годы могли перейти в частную собственность, их владельцы могут и не подозревать, что такой бетон в этих строениях есть, а в зданиях между тем могут работать магазины, клубы, фитнес-центры, офисы и отели. Эксперты рекомендуют как можно шире распространить среди населения информацию о потенциальной угрозе разрушения таких зданий.

Алена Миклашевская