В Кабардинке благоустроят сквер Корницкого

В селе Кабардинка в районе Геленджика приступили к благоустройству сквера на улице Корницкого. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
К настоящему времени подрядчик выполнил перенос системы водоснабжения и подготовил площадку для установки фонтана.
«Сейчас на территории сквера ведут устройство ливневой канализации и перенос кабельной линии»,— отметил заместитель министра ТЭК и ЖКХ Кубани Денис Сорокалетов.
После выполнения необходимых работ в сквере появятся детская и тренажерная площадки, динамический фонтан и скейт-парк. По данным ЕИС в сфере закупок, подготовка проектно-сметной документации благоустройства зеленой зоны обошлась почти в 5 млн руб.
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