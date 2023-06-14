Годовая инфляция в Нижегородской области в мае составила почти 2%

Потребительские цены в Нижегородской области в мае выросли в среднем на 1,98% к уровню 2022 года, сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России (ВВГУ ЦБ РФ) по данным Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Продукты в годовом выражении подешевели в среднем на 2,5%. Заметнее всего упали цены на сахар (-25,9%), макароны и крупы (-15,4%) и овощи (-12,8%), выросла стоимость рыбы (+2%) и хлеба (+1,9%). Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 0,7%. В частности, поднялись цены на меха (+11,8%) и табак (+10,1%), снизились — на телерадиотовары (-14,2%) и стройматериалы (-12,3%).

Стоимость услуг выросла в среднем на 10,4%. Услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 39,2%, экскурсионные услуги — на 25,9%, услуги пассажирского транспорта — на 18,6%.

Елена Ковалева