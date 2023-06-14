Жителя Удмуртии осудили за угрозы проводнику и хулиганство в поезде

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 45-летнего жителя Камбарки. Мужчину признали виновным в хулиганстве в поезде сообщением «Екатеринбург — Ижевск» (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, инцидент произошел в январе. Мужчина, не имевший права на проезд, запрыгнул на входную подножку вагона поезда. Проводник применила кран экстренного торможения, чтобы высадить нарушителя, однако тот выполнять требование отказался. Вместо этого он стал нецензурно выражался, отталкивал работников поездной бригады и пытался закурить сигарету в тамбуре.

Однако этим нарушитель не ограничился. Он достал нож, направил его в сторону работников и стал угрожать им расправой, если те не выполнят его требования. Остановить хулигана удалось инспектору транспортной безопасности.

Свою вину мужчина признал, а также раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к двум годам и девяти месяцам в исправительной колонии строгого режима. При этом учитывались смягчающие обстоятельства, в том числе состояние его здоровья и состояние здоровья его матери.