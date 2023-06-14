ЧТПЗ выплатил 52,9 млн рублей владельцам облигаций

АО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) выплатило доход за 12 купонный период по облигациям серии 001P-04 на сумму 52,9 млн руб. Сведения об этом опубликованы на сайте Центра раскрытия информации.

Купонный период длился с 13 декабря 2022 года по 13 июня. Выплаты были произведены по 1,34 млн ценных бумаг. Доход на одну биржевую облигацию составил 39,39 руб., или 7,9% годовых.

ЧТПЗ выпустил облигации серии 001P-04 в 2017 году. Срок их погашения истекает в июне 2027 года.

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