Довыборы депутата городского совета назначены в Оренбурге

Определена дата довыборов депутата Оренбургского городского Совета по избирательному округу №6. Решение принял горсовет в среду, 14 июня. Об этом сообщает региональный избирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Дополнительные выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года»,— говорится в сообщении.

По данным облизбиркома, в избирательном округе №6 зарегистрировано 27409 избирателей. Довыборы пройдут из-за досрочного прекращения полномочий депутата.

Избирательные действия стартуют после официального опубликования решения о назначении выборов. Кандидаты смогут подать документы для выдвижения и зарегистрироваться с 20 июня по 26 июля.

Георгий Портнов