Росархив: в России оцифровано около 3% архивных документов

В России оцифровано около 3% архивных документов, рассказал «Ъ-Урал» начальник управления госполитики и нормативно-правового регулирования Федерального архивного агентства (Росархив) Александр Грошев в рамках научно-методического совета архивных учреждений Уральского федерального округа. «В среднем по стране в государственных архивах оцифровано около 3% архивных документов, а на муниципальном уровне около 2%»,— сказал он. По его данным, в государственных и муниципальных архивах более 200 млн единиц хранения, из них 160 млн хранятся в государственных архивах субъектов Российской Федерации.

Господин Грошев пояснил, что в первую очередь оцифровываются документы, находящиеся в плохом физическом состоянии или пользующиеся большим спросом (например, метрические книги или документы генеалогического характера). «Поэтому все документы, которые находятся в архивах, не обязательно оцифровывать — так как востребованность в них разная»,— отметил он. По его оценкам, в государственных архивах востребовано примерно 20% от всех хранящихся документов, в муниципальных — 5%.

Директор Центра документации общественных организаций Свердловской области (ЦДООСО) Алексей Гагарин в ходе своего выступления рассказал, что в последнее время популярны документы, связанные со Второй мировой войной. «За 2020-2022 годы было оцифровано 1577 единиц хранения, в том числе 1010 документов на бумажной основе и 567 фотодокументов. Создание цифровых копий документов служит не только целям обеспечения их сохранности, но и создает огромные возможности для максимальной популяризации документов, характеризующих годы советского народа в борьбе с фашизмом»,— подчеркнул господин Гагарин.

Научно-методический совет архивных учреждений Уральского федерального округа проходит в Екатеринбурге 14-15 июня. В нем принимают участие руководители архивных ведомств регионов УрФО, представители Росархива и Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела. В частности, на совете затронуты вопросы оцифровки архивных документов.

Алена Бормотова

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