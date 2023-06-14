Суд вернул первое дело Роберта Мусина на пересмотр

В Самаре шестой кассационный суд общей юрисдикции вернул первое уголовное дело против бывшего главы Татфондбанка Роберта Мусина на пересмотр. Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет об уголовном деле о злоупотреблении полномочиями. Вахитовский райсуд вынес по нему приговор осенью 2021 года. Роберт Мусин тогда получил 12 лет колонии общего режима. Однако в 2022 году по решению Верховного суда Татарстана срок был уменьшен до 11 лет. Позже и это решение было обжаловало в кассационной станции.

Теперь Верховный суд Татарстана должен заново рассмотреть уголовное дело против Роберта Мусина. Параллельно по решению кассации бывший банкир был отправлен под арест на три месяца.

"Ъ-Казань"