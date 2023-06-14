Житель Армавира выставил на продажу самодельный Ferrari за 400 тысяч рублей

Житель Армавира выставил на продажу автомобиль Ferrari, самостоятельно переделанный из «ВАЗ-21099». Объявление опубликовано на Avito.

Общий пробег автомобиля составляет 200 тыс. км. Автовладелец оснастил авто 1,5-литровым бензиновым двигателем на 250 лошадиных сил и механической коробкой переключения передач.

«Стоит на учете, но переоформить не вариант. Крыша и двери не предусмотрены конструкцией»,— говорится в тексте объявления.

Год выпуска автомобиля — 2004. В паспорте транспортного средства указаны три владельца.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram