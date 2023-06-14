ПМЭФ-2023: Тинькофф запустит частный университет

Тинькофф в рамках деловой программы Tinkoff Mediadome объявил о запуске частного Центрального университета на основе STEM-модели.

По словам председателя правления Тинькофф Станислава Близнюка, это первый в России университет, строящий программу по STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Он отметил, что они сделают акцент на решении проблем, умении использовать нетривиальные решения, а также развитии коммуникативных навыков и критического мышления.

Первый поток бакалавриата стартует в сентябре 2024 года. В университет попадут 500 студентов и 55 преподавателей. Программы магистратуры запустят уже в текущем году.

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