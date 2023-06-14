Оставлен в силе приговор в отношении экс-топ-менеджера РКЦ «Прогресс»

Бывший начальник отдела внешнеэкономических контрактов, экспортного контроля и анализа мирового рынка АО «РКЦ "Прогресс"» Сергей Комаров не смог оспорить приговор Октябрьского районного суда Самары и определение на него апелляционной инстанции облсуда. Кассационная инстанция оставила в силе их решения в отношении экс-топ-менеджера предприятия, а также бывшего управляющего ООО «ТРАНСИ» Алексея Шакалиды. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее следствие установило, что АО «РКЦ "Прогресс"» заключило с ООО «ТРАНСИ» договор об оказании транспортно-экспедиционных услуг при организации международной перевалки импортных и (или) экспортных грузов завода. В рамках исполнения договора было совершено преступление. Его детали не раскрываются.

В июне 2022 года Октябрьский районный суд Самары вынес им приговор. Суд апелляционной инстанции скорректировал решение и признал Сергея Комарова виновным в четырех эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Алексей Шакалида также был осужден по указанной статье и признан виновным в двух фактах незаконных валютных операций (п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ). Экс-топ-менеджер «Прогресса» был приговорен к пяти годам, а бывший управляющий ООО «Транси» – к одному году и восьми месяцам колонии общего режима.

Ранее стало известно о том, что бывший гендиректор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин не будет отбывать пятилетний срок в колонии. Шестой кассационный суд пересмотрел обвинение и заменил наказание экс-топ-менеджера на условный срок в два года. Ранее Александра Кирилина признали виновным в растрате и злоупотреблении полномочиями и приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Затем Самарский областной суд сократил срок заключения до пяти лет, сняв одно из обвинений. По версии следствия, глава «Прогресса» заключил невыгодный для предприятия контракт и присвоил имущество завода на несколько миллионов рублей. Александр Кирилов вину не признал.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Кассация вернула топ-менеджеру свободу».

Георгий Портнов