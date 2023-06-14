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Коммерсантъ FM
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«Покупателям важна атмосфера столицы»

Светлана Бардина — о жилых комплексах у театров

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, кто покупает квартиры рядом с учреждениями культуры, а также об их стоимости.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инфраструктура и локация зачастую определяют класс нового проекта застройки. В центральной части города уже традиционно возводят дома высокого класса. Переулки Арбата, окрестности Тверской, Кузнецкого моста, Патриарших и Чистых прудов. Здесь много театров, а по соседству с ними — клубные дома.

Если отметить на карте наиболее популярные театры города, то рядом с каждым из них можно насчитать от одного до трех элитных жилых объектов. Клубные дома, соседствующие со старейшими столичными театрами, востребованы у покупателей, для которых важны не только продуманные планировочные решения и престижность района, но и атмосфера столицы, которую можно ощутить через ее богатую историю и насыщенную культурную жизнь, полагают эксперты компании «БЕСТ-Новострой».

Все же нельзя однозначно заявлять, что именно наличие театра влияет на спрос на недвижимость в конкретном районе. Но для клиентов, погруженных в концертно-театральную среду, это оказывается значительным фактором в дополнение к тем, что они выделяют в качестве определяющих при подборе жилья. Экспозицию около театров представляют преимущественно апартаменты, квартиры заявлены лишь в шести домах.

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, наиболее доступная средняя стоимость квадратного метра в них начинается от 1,008 млн руб. Это лот в элитном доме в Арбатском районе. А одни из самых доступных по цене апартаментов у театров представлены в комплексе, расположенном в 2 км от Кремля в Подсосенском переулке. Здесь цена за «квадрат» — от 530 тыс. руб. Две трети новых клубных домов, находящихся около театров, уже сданы в эксплуатацию, а значит, ключи от новой квартиры или апартаментов можно будет получить сразу после оформления сделки.

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