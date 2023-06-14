В Сочи супруги обманули жителей на 150 млн рублей при строительстве частных домов

В Сочи супругам грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество при строительстве частных домов. Они обманули 54 человека на более чем 150 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Следствие установило, что супруги из Челябинской области — 51-летний мужчина и 34-летняя женщина — несколько лет назад разместили в интернете объявление о продаже земельных участков и оказании строительных услуг. В 2021 году на их предложение откликнулся мужчина, с которым был заключен договор купли-продажи земли в Адлерском районе. Ему обещали построить жилой дом с мансардой в стиле «Шале» и террасой.

Разрешения на возведение жилого дома у семейной пары не было. Они получили от заказчика 4,6 млн руб., но не выполнили обязательства и потратили деньги. Аналогичным способом они обманули еще 53 человек.

На пару завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На период предварительного следствия суд заключил мужчину под стражу, а его супругу отправил под домашний арест. Правоохранители устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram