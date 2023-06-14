Движение беспилотников КамАЗ запустили по трассе М11

Движение беспилотных грузовиков КамАЗ запустили по автодороге М11 Санкт-Петербург-Москва. В мероприятии принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов, передает его пресс-служба.

Движение запустили в рамках экспериментального правового режима.

В пресс-службе отметили, что ждут масштабирование решений с автодороги М11 на другие трассы со следующего года. При этом в первый раз здесь в комплексе тестируют технологии беспилотного авто и сервиса умной дороги (беспроводная связь, цифровая карта, навигация, аварийная и дорожная службы).

"Ъ-Казань"