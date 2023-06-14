Управляющую ресторанов в центре Петербурга, где упал балкон с двумя мужчинами, осудили на 4,5 года колонии

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновной владелицу ресторана Zeppelin на Лермонтовском проспекте Ксению Грачеву по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть нескольких человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). В ее заведении рухнул балкон, на котором в момент инцидента находилось двое гостей, они погибли.

Как установило следствие, 20 октября 2018 года Грачева установила на участок кровли примыкающей к зданию террасы уличную мебель и усаживала там гостей своего заведения. Крыша при этом не была оборудована для нахождения людей и фактически не была арендована рестораном у владельца здания. Двое мужчин, облокотившихся на металлическое ограждение, упали с высоты шестого этажа.

«Ограждение участка кровли находилось в непригодном состоянии… что привело к разрушению ограждения в месте клепочного крепления кронштейна стекла к стойкам ограждения, что повлекло за собой потерю потерпевшими устойчивости с последующим их падением со значительной высоты на территорию, прилегающую к зданию ПАО "Гостиница «Советская»"»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга. Оба скончались на месте до приезда скорой помощи.

Сама Грачева, отмечается, вину не признала.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4,5 года в колонии-поселении и взыскал с Грачевой в пользу семей погибших 2,5 млн и 1,5 млн рублей. В колонию она отправился позже, когда ее ребенок достигнет 14-летнего возраста.

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