Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, кто снялся для кампании бренда, а также о том, каких известных людей привлекали для продвижения продукции другие марки.

Рекламная кампания осень-зима 2023 бренда Loewe вышла совершенно выдающейся. Снял ее Юрген Теллер, а героями стали куратор, критик и директор лондонской галереи Serpentine Ханс-Ульрих Обрист, южнокорейская художница Ку Джонг-А, австралийский актер Мюррей Бартлетт, японский режиссер и актер Такэси Китано и другие звезды. Действительно выдающийся кастинг.

Эта история заставила меня вспомнить несколько других кампаний с необычным выбором героев. Мало что способно сравниться с рекламной кампанией Louis Vuitton, снятой Энни Лейбовиц в 2007-м. Героями стали Михаил Горбачев, Андре Агасси, Катрин Денев и другие. Горбачев запечатлен на заднем сиденье автомобиля с расстегнутой дорожной сумкой Louis Vuitton. A journey brings us face to face with ourselves (Путешествие сталкивает нас лицом к лицу с самими собой) — гласил слоган на рекламном макете.

Другая, не столь знаменитая, но очень интересная кампания была создана для часового бренда Maurice Lacroix. В качестве слогана выбрали фразу Follow your convictions (Следуйте своим убеждениям). А героями выбрали тех, кто им и правда следует. Так, среди снявшихся для кампании были основатель Wikipedia Джимми Уэйлс и ирландский музыкант сэр Боб Гелдоф.