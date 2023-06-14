Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает, о чем может свидетельствовать и от чего зависит долголетие машины.

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Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало данные о возрасте отечественного автопарка. Имеются в виду не автомобили отечественного производства, а все легковые машины, включая иномарки, которые сегодня стоят на учете в РФ.

Так вот, средний их возраст составил без малого 15 лет. По регионам данные отличаются, но зависят они, скорее, не от достатка граждан, а от других факторов. Скажем, самые свежие машины обнаружились в Приволжском федеральном округе. Вероятно, потому, что там есть привычка покупать родную тольяттинскую продукцию, которую сложно причислить к автомобилям, способным стать долгожителями.

Самые пожилые машины — на Дальнем Востоке, и тоже по вполне понятной причине: японский «праворукий» секонд-хенд ездит себе и ездит, там средний возраст автомобиля составляет 21,5 год.

Можно, конечно, сделать вывод о снижении наших покупательских возможностей. В 2020 году, например, российский автопарк был в среднем на пару лет моложе. Но я хочу обратить внимание на другое — если не брать во внимание необходимость доказывать окружающим с помощью автомобиля свой социальный статус, меняя автомобиль раз в три года, то ни возраст машины, ни даже ее пробег не являются определяющими факторами в оценке ее потребительских качеств.

Мой немецкий знакомый, например, ездит на универсале VW Passat 2002 выпуска. При пробеге 280 тыс. км заменил двигатель, сейчас на одометре 480 тыс. Есть у него и «машина выходного дня» — Lancia Thesis 2005 года выпуска. Бензиновый V6, кузов не только потрясающей красоты, но и в отличном состоянии. В салоне — кожа от итальянской мебельной фабрики Poltrona Frau. И никто из соседей не скажет, что он жлоб и ездит на старом хламе.

Так что машина, которой 15 лет, это вовсе не приговор. Вот только проживут ли столько китайские автомобили, по сути дела, единственные иностранные автомобили, которые мы сегодня можем покупать официально, это еще вопрос.