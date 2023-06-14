Представители ПАО «ММК» приняли участие во Втором экологическом водном форуме Южного Урала

В Челябинске состоялся Второй экологический водный форум Южного Урала, в работе которого приняли участие директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» Олег Парфилов и главный специалист ПАО «ММК» по экологии Андрей Черяпкин.



Фото: предоставлено ПАО «ММК»

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в течение многих лет последовательно реализует мероприятия по сохранению и восстановлению Магнитогорского водохранилища и реки Урал. Строительство разделительной дамбы, завершённое в 2018 году, позволило отделить от акватории водохранилища систему водоснабжения ПАО «ММК». В настоящее время технологические сбросы загрязняющих веществ в водохранилище отсутствуют. Для минимизации негативного влияния карьерных вод природного происхождения проводятся работы по их переброске в шламохранилище №2 горно-обогатительного производства ММК.

Помимо технических мероприятий и строительства природоохранных объектов, ММК создаёт сеть автоматизированных постов мониторинга, что позволяет специалистам в режиме реального времени отслеживать качество воды.

- После ввода в эксплуатацию разделительной дамбы мы приступили к восстановлению биологического разнообразия Магнитогорского водохранилища. С ноября 2018 года мы ежегодно осуществляли зарыбление 200 тысячами мальков сазана, - отметил Олег Парфилов, - С целью снижения зарастаемости водной растительностью оборотной системы водоснабжения, в 2020 году нами был проведен эксперимент по ее зарыблению мальками белого амура и толстолобика. Эксперимент оказался удачным, что позволило в 2022 году, после согласования с государственными органами, провести зарыбление Магнитогорского водохранилища этими видами рыб.

В этом году Второй экологический водный форум Южного Урала собрал более 500 участников из 40 регионов Российской Федерации и Казахстана. Форум прошёл на базе Челябинского государственного университета в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» и Всероссийской акции «Вода России». Ведущие эксперты отрасли, представители власти и учёные обсудили наиболее острые вопросы охраны водных ресурсов, обменялись лучшими практиками и наметили курс на дальнейшее развитие экосреды на территории Челябинской области и России.

ПАО «ММК»