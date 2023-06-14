Депутаты муниципалитета Ярославля согласовали продажу мерина и кобылы

Комиссия по собственности муниципалитета Ярославля поддержала продажу особо ценного имущества муниципальной спортивной школы №21 — двух лошадей 21 и 24 лет. Решение принято 14 июня на основании обращения администрации школы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лошадь в СШОР №21

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Лошадь в СШОР №21

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Для муниципальных учреждений является обязательным согласование с муниципалитетом продажи особо ценного имущества. Как пояснили в спортшколе, лошади преклонного возраста и не могут выполнять муниципальное задание.

«На данный момент возникла необходимость продажи пожилых лошадей. Лошади у нас тоже спортсмены, но они старички уже. Первая кобыла по кличке Баланка 1999 года, 24 года ей. И вторая лошадь— это мерин Георг 2002 года рождения, 21 год ему. У них выявлены ветеринарной врачебной комиссией синдромы, с которыми эти животные работать не могут, даже на внебюджетной деятельности»,— рассказала депутатам главный бухгалтер спортивной школы №21 Софья Москвина.

Всего на балансе школы находятся 67 лошадей, из них 60 отвечают за выполнение муниципального задания. Покупатели на продаваемых животных уже найдены, за их судьбой в школе будут следить.

«Покупатели есть. Они будут жить хорошо, гулять за городом. На мясо не пойдут»,— пообещала депутатам представитель спортивной школы.

Муниципальное учреждение намерено купить новых лошадей за счет доходов от внебюджетной деятельности, в частности от сдачи в аренду мест для хранения частных лошадей.

Андрей Иванов