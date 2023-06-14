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Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве мужчины ножом из-за ревности к супруге

В Удмуртии 45-летнего жителя Ярского района обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, в результате чего тот скончался (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, причиной преступления стала ревность.

По данным следствия, вечером 10 июня мужчина застал дома свою 43-летнюю супругу с мужчиной. Между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый схватил нож и ударил им потерпевшего в бедро. Тот скончался от острой кровопотери.

Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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