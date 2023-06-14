Три региона Черноземья совокупно получат 480 млн рублей из федерального бюджета на мелиорацию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о распределении регионам более 668 млн руб. дополнительных средств для возмещения части затрат сельхозпроизводителей на мелиорацию. Документ опубликован на сайте кабмина.

В Черноземье в 2023 году Белгородская область может получить на мелиорацию более 62 млн руб., Воронежская — свыше 250 млн руб., Тамбовская — 392 млн руб. Кроме того, согласно скорректированному распределению средств, на проведение «гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв» Белгородская область в 2023 году должна получить более 31 млн руб., Воронежская — 34 млн руб., Курская — 15 млн руб., Липецкая — 131 млн руб., Орловская — 12 млн руб., Тамбовская — 61 млн руб.

«С помощью федерального финансирования в регионах будут проведены мелиоративные мероприятия, в том числе по строительству и реконструкции оросительных и осушительных систем и гидротехнических сооружений, а также по расчистке земель от древесной и травянистой растительности. Это позволит расширить фонд земель сельхозназначения, что в свою очередь обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса и послужит достижению целей продовольственной безопасности страны»,— сообщили в правительстве РФ.

Олег Мухин

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